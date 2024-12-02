Прокуратура Подмосковья передала суду уголовное дело о краже денег бойца СВО

Уголовное дело о краже 5,4 миллиона рублей у участника СВО направили в Одинцовский городской суд. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Московской области.

В преступлении обвиняются четверо человек. По версии следствия, в апреле 2024 года двое из них украли у участника СВО мобильный телефон и кошелек с банковскими картами. Это было ночью, около кафе в Москве.

Затем, действуя с соучастниками, злоумышленники использовали банковские приложения на смартфоне жертвы и похитили денежные средства на общую сумму более 5,4 миллиона рублей.

Уголовное дело направили в Одинцовский городской суд. Обвиняемые содержатся под стражей.

Ранее росгвардейцы при поддержке СОБРа задержали в Московской области участников преступной группы, которых подозревают в краже экскаватора-погрузчика.