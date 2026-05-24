Сырский и Федоров разругались из-за оружия для ВСУ

Между министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским разгорелся конфликт из-за поставок оружия. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На Украине публичный конфликт между министром Федоровым и главкомом ВСУ Сырским. Причиной стал контроль над закупками вооружений», — сказал собеседник агентства.

Глава военного ведомства попытался отстранить кадровых военных от сферы обеспечения армии. Федоров также предложил отказаться от закупок минометов, артиллерийских оружий и боеприпасов к ним в пользу других типов вооружений.

Глава украинского Минобороны ориентируется на подконтрольные ему компании, производящие беспилотные системы. Сырский же зарабатывал через закупки боеприпасов у «проверенных» поставщиков.

Ранее Сырский заявил о смене стратегии ВСУ в противостоянии с Россией — контратакам и ударам по российским тылам, включая объекты в глубине территории России.