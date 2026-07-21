На Славянском направлении уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ
Минобороны: на Славянском направлении уничтожили пункт управления дронами ВСУ
Российские военные уничтожили на Славянском направлении пункт управления БПЛА противника. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
Расчеты беспилотных систем Южной группировки войск обеспечивали огневую поддержку наступающим подразделениям, когда обнаружили вражеских дроноводов.
«Точным попаданием цель была уничтожена», — сообщили в ведомстве.
Также на Алексеево-Дружковском направлении российские беспилотники нашли и ликвидировали два склада с боеприпасами ВСУ.
Ранее ВС России нанесли удар по оборудованию компрессорной станции «Сумская». Она входит в состав одного из главных узлов украинской газотранспортной системы.