360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    На прошедшей неделе ВСУ каждый день выпускали от 500 до 600 БПЛА по объектам

    Мирошник: ВСУ каждый день выпускали до 600 БПЛА по гражданским объектам России

    Фото: РИА «Новости»

    За минувшую неделю ВСУ ежедневно выпускали от 500 до 600 дронов по российским гражданским объектам. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в еженедельном докладе, который оказался в распоряжении РИА «Новости».

    «По гражданским объектам киевские боевики выпускали ежедневно более 500-600 ударных дронов различной модификации», — сказал он.

    За этот период умышленным ударам подверглись гражданские объекты — больницы, общественный транспорт, склады и прочая инфраструктура.

    По словам Мирошника, в результате атак ВСУ с 17 по 23 августа пострадали 105 мирных жителей Белгородской области. Также он отметил, что Белгородская область на прошедшей неделе оставалась регионом, который чаще других подвергался атакам противника. Главным образом — с применением беспилотников.