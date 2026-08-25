Мирошник: ВСУ каждый день выпускали до 600 БПЛА по гражданским объектам России

За минувшую неделю ВСУ ежедневно выпускали от 500 до 600 дронов по российским гражданским объектам. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в еженедельном докладе, который оказался в распоряжении РИА «Новости» .

«По гражданским объектам киевские боевики выпускали ежедневно более 500-600 ударных дронов различной модификации», — сказал он.

За этот период умышленным ударам подверглись гражданские объекты — больницы, общественный транспорт, склады и прочая инфраструктура.

По словам Мирошника, в результате атак ВСУ с 17 по 23 августа пострадали 105 мирных жителей Белгородской области. Также он отметил, что Белгородская область на прошедшей неделе оставалась регионом, который чаще других подвергался атакам противника. Главным образом — с применением беспилотников.