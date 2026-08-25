Более 100 мирных жителей Белгородской области пострадали за неделю от атак ВСУ

Мирошник: 105 мирных жителей Белгородчины пострадали за неделю от атак ВСУ

В результате атак боевиков ВСУ с 17 по 23 августа пострадали 105 мирных жителей Белгородской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, его слова привело РИА «Новости» .

«Всего за неделю в регионе ранения получили 105 мирных жителей, шесть человек погибли», — отметил в докладе дипломат.

Мирошник уточнил, что Белгородская область на минувшей неделе оставалась регионом, который чаще остальных подвергался атакам со стороны формирований ВСУ, главным образом — с применением БПЛА.

«Регион ежедневно атаковали до 350 дронов. Наибольшее число инцидентов фиксировали в Краснояружском, Белгородском, Шебекинском, Грайворонском, Валуйском, Волоконовском округах», — добавил он.

Ранее утром 25 августа стало известно о смерти двух человек в Краснодарском крае при атаках украинских беспилотников.