На промышленном предприятии Киева после взрывов начался пожар

Кличко: после взрывов в Святошинском районе Киева загорелось промпредприятие

В Киеве, предположительно, произошло возгорание на промышленном предприятии в Святошинском районе после нескольких взрывов. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Виталий Кличко.

«В Святошинском районе <…> предварительно, есть возгорание на территории промышленного предприятия», — написал киевский градоначальник.

Также он сообщил о возгорании нескольких автомобилей.

Согласно информации украинской онлайн-карты, воздушные тревоги объявили по всей восточной части страны, включая Черниговскую, Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Накануне в Николаеве прогремела серия взрывов. Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о полном разрушении электрогенерации в городе, а также проблемах с теплоснабжением.