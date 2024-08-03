Раскрыты потери ВСУ при наступлении Южной группировки войск

Минобороны: ВСУ потеряли 710 человек и танк при наступлении Южной группировки

Подразделения Южной группировки войск улучшили свое тактическое положение в зоне проведения специальной военной операции. В ходе боевых действий они поразили войска противника, который потерял до 710 человек личного состава и танк. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что российские военные ударили по живой силе и технике противника около городов Краматорск, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка, а также сел Дылеевка и Катериновка в Донецкой Народной Республике.

Поражения понесли три механизированные, одна мотопехотная и десантно-штурмовая бригады ВСУ, а также две бригады территориальной обороны.

Кроме того, Южная группировка отразила две контратаки 5-й штурмовой бригады противника и 117-й бригады территориальной обороны.

Общие потери украинских войск составили 710 человек личного состава. В ходе боев российские войска уничтожили танк, 10 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Пион», две гаубицы M198, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-20 и одно орудие L-119, а также противотанковую пушку «Рапира».

Помимо этого, российские войска подорвали три полевых склада боеприпасов противника и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что командование ВСУ перебросило к Часову Яру несколько батальонов мобилизованных. Он добавил, что боевики заминировали береговую линию канала «Северский Донец — Донбасс», чтобы не допустить форсирования водной преграды российскими военными.