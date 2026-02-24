На «ПолитКухне» в Подмосковье испекли 20 тысяч блинов для участников СВО

В Подмосковье главы муниципалитетов, депутаты и студенты встретились на благотворительной акции «ПолитКухня» «Молодой гвардии единой России». Они испекли 20 тысяч блинов для участников СВО и их семей.

В Шатуре молодогвардейцы провели мастер-класс по приготовлению блинов со студентами и передали угощение детям в больницу.

«„ПолитКухня“ — это не просто благотворительная акция. Это площадка для живого, неформального общения молодежи с представителями власти. Когда ребята стоят у плиты с депутатами и вместе готовят, разговор получается честным и открытым», — подчеркнула руководитель подмосковной МГЕР Диана Алумянц.

Главной задачей проекта назвали адресную поддержку защитников и их близких. Акция прошла в 50 городах региона и объединила молодежь, студентов, представителей органов власти, общественные и добровольческие организации.

«Мы сегодня приготовили более 500 блинов в различные отделения Шатуры и Рошаля. И на самом деле это традиционная акция для нас», — отметил руководитель местного отделения МГЕР Александр Гуреев.

В Мытищах площадкой «ПолитКухни» стал Московский кооперативный техникум имени А. Н. Альтшуля, а активисты Балашихи и Реутова провели акцию в формате городского марафона: они вместе испекли более 10 тысяч блинов и передали их семьям погибших участников СВО.

В «Единой России» напомнили, что поддержка участников СВО и их семей вошла в перечень ключевых направлений народной программы партии. По данным подмосковного отделения, с начала спецоперации партийцы собрали для фронта и новых регионов почти 18 тысяч тонн грузов.

Ранее активисты «Молодой гвардии» активно помогали жителям Подмосковья, пострадавшим от последствий циклона «Фрэнсис». Они расчищали снег у домов пенсионеров, маломобильных граждан и семей участников СВО.