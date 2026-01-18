Волонтеры оказали помощь в уборке снега семьям участников СВО в Коломне

Общественники Коломны активно помогают жителям, пострадавшим от последствий циклона «Фрэнсис». Активисты в первую очередь расчищают снег у домов пенсионеров, маломобильных граждан и семей участников СВО.

С начала непогоды волонтеры местного отделения «Молодой Гвардии» взялись за лопаты, чтобы обеспечить безопасный проход к жилым домам. Особое внимание они уделяют семьям, где мужчины находятся в зоне специальной военной операции.

«Помогаем всем, кому действительно необходима помощь: одиноким пенсионерам, семьям с детьми-инвалидами. Обратиться можно через Телеграм или ВКонтакте — ко всем приедем, всем поможем», — сообщил и. о. руководителя местного отделения МГЕР Иван Марков.

Как отметила жена участника СВО Анастасия Гусева, самостоятельно справиться с большими сугробами с маленькими детьми почти невозможно. Молодогвардейцы уже помогали семьям военнослужащих в деревнях Игнатьево и Колодкино и готовы продолжать работу, пока в этом есть необходимость.