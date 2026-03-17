На подлете к Москве сбили 13 беспилотников

Российские военные сбили 13 украинских дронов на подлете к Москве. Об этом в телеграм-канале сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Первый летевший на столицу беспилотник российские ПВО нейтрализовали примерно в 00:33. Спустя 10 минут Собянин отчитался об уничтожении еще шести БПЛА.

Мэр Москвы предупредил о работе специалистов экстренных служб на месте падения обломков беспилотников.

Еще через 10 минут Собянин вновь сообщил об отражении атаки БПЛА. В этот раз ПВО Минобороны ликвидировало также шесть дронов.

Сергей Собянин 16 марта рассказал, что за последние двое суток «непосредственно на подлете» к городу и «на втором рубеже по направлению к Москве» были уничтожены около 250 беспилотников.

Вскоре после этого мэр опубликовал несколько новых постов, в каждом говорилось об уничтожении других дронов. Налет 14–16 марта на Москву стал самым массовым за последний год.