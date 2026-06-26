На подлете к Москве сбили 13 беспилотников ВСУ

Собянин сообщил о сбитых у Москвы 13 беспилотниках ВСУ

Российские силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников на подлете к Москве. Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Где именно уничтожили БПЛА ВСУ, глава Москвы не уточнил. К обломкам сбитых беспилотников уже прибыли сотрудники всех необходимых экстренных служб.

Около 01:45 три московских аэропорта частично прервали работу, об этом предупредила Росавиация. Шереметьево, Домодедово и Внуково временно принимают рейсы по согласованию.

Кроме того, аналогичные ограничения вели авиагавани Нижнего Новгорода и Калуги. С чем именно это связано, не уточнялось.

В ночь на 25 июня над Россией сбили 269 украинских БПЛА.