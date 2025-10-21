На Орехов: ВС России начали наступление в Запорожской области

«РВ»: колонны техники РФ атаковали ВСУ под Ореховом в Запорожской области

В Запорожской области российские бойцы задействовали тяжелую технику в наступлении на позиции ВСУ в окрестностях города Орехова. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» .

«Российские войска уже сутки проводят механизированные штурмы на трех участках», — указали в публикации.

Колонны российской техники громят противника в районе сел Нестерянка и Щербаки. Но основной удар нанесли со стороны Работина и Новопокровки в направлении Малой Токмачки.

До этого стало известно, что российская армия прорвала ключевой рубеж ВСУ вдоль реки Янчур в Запорожье. Теперь линия фронта сместилась в направлении Гуляйполя.