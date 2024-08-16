На месте ликвидации украинской ДРГ в Курской области нашли иностранное оружие

Оружие из США и Швеции захватили на месте ликвидации украинской ДРГ под Курском

Стрелковое оружие, произведенное в США и Швеции, обнаружили на месте ликвидации украинской диверсионной группы возле курского села Кремяное. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель российского силового ведомства.

«На месте ликвидации украинской ДРГ у Кремяного <…> нашими морпехами было захвачено стрелковое натовское оружие», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что в руки российским военным в том числе попали шведская автоматическая винтовка AK5C, автоматический карабин М-4 и американский пулемет М2 Browning.

Украинскую ДРГ у Кремяного уничтожили в ночь на 16 августа бойцы морской пехоты из 810-й ударно-штурмовой бригады.

Накануне вечером ВСУ пошли на прорыв российской границы в Белгородской области возле пропускного пункта «Колотиловка». Пограничники заметили противника заранее. Всего через АПП пытались прорваться около 30 солдат украинской ДРГ.