На линии фронта в ЛНР запеленговали более 70 иностранных сотовых сигналов

Сотрудники расчета БПЛА «Орлан-10» Росгвардии, выполняя задачи в зоне боевых действий в ЛНР, запеленговали сигналы 76 иностранных абонентов и передали их координаты командованию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Офицер Росгвардии рассказал, что 26 из них представляли оперативный интерес. Абоненты относились к сотовым сетям Нидерландов, Турции и США.

Расчет выполняет и другие задачи на линии боевого соприкосновения — в частности, воздушную и оптико-электронную разведку.

«В ходе воздушной разведки, бывает, обнаруживаем мирных жителей, нуждающихся в помощи или эвакуации, о чем незамедлительно сообщаем на командный пункт», — заявил офицер.

Росгвардия также опубликовала видео работы.

Ранее бойцы уничтожили в Курской области внедорожник, принадлежащий украинской армии. Они заметили автомобиль и направили в него беспилотник-камикадзе.