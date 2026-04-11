На Кубани жителей нескольких домов эвакуировали из-за падения обломков БПЛА

В Краснодарском крае жителей нескольких домов в хуторе Трудобеликовском эвакуировали после обнаружения фрагмента БПЛА с боевой частью, никто не пострадал. Об этом в телеграм-канале сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Для эвакуированных жителей открыли пункт временного размещения в местном Доме культуры.

Обломки дрона нашли на одной из улиц, фрагменты повредили забор частного дома. Для проведения необходимых работ на месте находятся специальные и оперативные службы.

Минобороны России сообщало, что в течение ночи средства противовоздушной обороны сбили 99 дронов над регионами страны, в том числе над Краснодарским краем.

В Новороссийске обломки дрона повредили два многоквартирных и один частный дом. Среди местных жителей никто не пострадал, повреждения получило остекление. Кроме того, возгорание произошло на складе одного из предприятий, пожар оперативно потушили.