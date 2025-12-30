На Кубани три поезда задержались из-за падения обломков БПЛА

Три поезда задержались в Краснодарском крае после повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате падения обломков БПЛА, в контактной сети произошло отключение напряжения. Об этом в Telegram-канале сообщила Северо-Кавказская железная дорога.

В компании отметили, что задержались поезда № 6730 Краснодар — Васюринская, № 114 Адлер — Санкт-Петербург и № 817 «Ласточка» Кавказская — Краснодар.

«После обследования инфраструктуры железнодорожники приступили к восстановлению работы контактной сети и делают все возможное для скорейшего возобновления движения», — заявили в СКЖД.

На территории региона во вторник объявляли беспилотную опасность, ее действие продлилось около двух часов. Глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram-канале отмечал, что пострадали два дома в СНТ «ЗИП» в районе поселка Знаменского, ранения получил один человек.

Ранее упавшие на пути обломки беспилотников задержали поезда в Воронежской области.