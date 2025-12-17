Взрывы прогремели над Саратовом, Энгельсом и пригородом Ейска

Жители Саратова и Энгельса сообщили, что в небе над городами прогремело около 10 взрывов, работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Местные жители рассказали, что в южной части ПВО сбивает украинские беспилотники. По их словам, в небе видны вспышки от взрывов, уничтожено уже не менее трех-четырех вражеских дронов.

«Минимум 10 взрывов прогремело в южной части. Сообщается, что воют сирены воздушной опасности. Также о громких звуках сообщают из соседнего поселка Солнечный», — уточнили авторы канала.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале сообщил, что от Минобороны поступила информация об угрозе БПЛА. Он предупредил жителей, что локально могут работать системы оповещения, все экстренные службы привели в полную готовность.

Силы ПВО уничтожают украинские дроны на подлете к городу Ейск в Краснодарском крае, прогремели как минимум три взрыва. По словам местных жителей, от громких звуков «стекла в рамах ходили ходуном», а в небе виден «огненный шар».

Ранее украинские боевики попытались атаковать Москву дронами в ночь на 15 декабря. Средства ПВО уничтожили 25 вражеских БПЛА над пятью округами Подмосковья.