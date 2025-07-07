На юге Воронежской области из-за падения обломков дронов задержали 15 поездов

На юге Воронежской области из-за повреждения контактной сети на перегоне Журавка — Митрофановка задержались 15 пассажирских поездов. Об этом сообщила Юго-Восточная железная дорога в Telegram-канале .

«Вчера в 23:43 в связи с выявленным повреждением контактной сети на перегоне Журавка — Митрофановка в Воронежской области движение поездов по одному пути было временно приостановлено. Пропуск пассажирских поездов осуществлялся по одному пути в реверсивном режиме в оба направления», — отметили в пресс-службе ЮВЖД.

В пути следования было задержано 15 пассажирских поездов. Время ожидания составило от 7 до 57 минут.

В 04:46 движение полностью восстановили после устранения повреждений. Поезда теперь идут по расписанию.

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