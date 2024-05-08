«На глазах у русских». Странное поведение ВСУ напугало США | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 01:06 «На глазах у русских». Странное поведение ВСУ напугало США Макгрегор: украинцы все чаще бегут с поля боя и сдаются в плен РИА «Новости»

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Украинские военные все чаще стали сбегать с поля боя и сдаваться в плен российской армии. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Большое количество украинских солдат делают одно из двух: они либо отказываются воевать и отступают на глазах у русских, либо сдаются в плен», — сказал он.

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Полковник отметил, что в рядах ВСУ много раненых, которых они не могут эвакуировать. В результате солдатам проще сдаться российским военным, потому что в этом случае они смогут выжить, получив медицинскую помощь. По его мнению, в украинских подразделениях в будущем будет еще больше капитуляций.

Ранее бывший советник Пентагона предупредил власти киевского режима, что стране угрожает коллапс, ведь у ВСУ скоро закончится личный состав. Он отметил, что украинская армия теряет сотни человек, хотя Россия еще не начала наступление в зоне спецоперации.