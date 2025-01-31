Медведев назвал заботу о героях СВО одним из важнейших приоритетов властей

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании в Санкт-Петербурге назвал заботу о защитниках страны приоритетом властей. Видеозапись с выступлением он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«И все прекрасно понимают, отдают себе отчет в том, что эта работа будет носить долгосрочный характер», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совета безопасности в рамках поездки в Петербург посетил получивших ранения бойцов в Военно-медицинской академии имени Кирова. Он поблагодарил военных за службу, мужество и стойкость, вручил им награды, а также заявил, что государство высоко ценит их подвиг.

Медведев побывал и в пункте отбора военнослужащих и назвал работу его сотрудников быстрой и удобной для людей.

Заместитель председателя Совбеза ранее призвал предприятия оборонно-промышленного комплекса не сбавлять темпов производства.