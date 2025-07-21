Прорыв «Востока», Одесса и Павлоград в огне, расширение буферной зоны. Итоги СВО за неделю

Действующие в зоне спецоперации российские войска нанесли новые массированные удары по оборонным заводам в Днепропетровской области и аэродрому в Одессе. Бойцы взяли под контроль 10 населенных пунктов и открыли себе проходы к городам Гуляйполе в Запорожской области, Донецку (Торецку), Константиновке и Димитрову (Мирнограду) в ДНР. Главные события в зоне СВО за неделю с 14 по 20 июля — в материале 360.ru.

«Искандеры» прилетели с «Геранями»

Самый массированный воздушный удар российские войска нанесли по аэродрому в Одессе и промышленным предприятиям Павлограда в Днепропетровской области в ночь на субботу, 19 июля. Авторы Telegram-канала WarGonzo сообщили, что для атаки использовались два вида ракет, запущенных с земли и с воздуха, а также несколько сотен беспилотников «Герань». Отразить столь массированный удар украинские системы противовоздушной обороны не смогли. В Одессе зафиксировали несколько пожаров, в том числе на территории аэропорта «Школьный». Удары по Павлограду продолжались около восьми часов, в зону поражения попали расположенные там заводы. Это крупнейшая атака на город с момента начала спецоперации.

Фото: Xin Hua/XinHua / www.globallookpress.com

Еще одна многочасовая серия детонаций прогремела на военных объектах в городе Шостка Сумской области. Взрывы полностью разрушили несколько цехов.

Также стало известно о массированном поражении промышленной зоны Краматорска, который украинские боевики используют в качестве логистического центра. По всей видимости, прилетевшая ракета ударила по арсеналу, потому что после основного взрыва по району разлетелись снаряды, продолжившие детонировать длительное время. По данным Telegram-канала «Рыбарь», российские войска продолжили начатое в июне уничтожение территориальных центров комплектования.

Фото: Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

На этот раз в зону поражения попал объект в городе Пятихатки Днепропетровской области. Несколько прилетевших «Гераней» спалили здание до тла.

Еще один рой ударил по железной дороге региона, уничтожив тепловоз и электровоз. Запущенные беспилотники также поразили цели в черниговском городе Нежине, Изюме и Чугуеве в Сумской и Харьковской областях. Под ударом оказались и Сумы, на несколько часов оставшиеся без света, после взрывов энергостанций. Атаку на город провели российские бойцы, занявшие поселок Хотень, расположенный всего в 25 километрах от областной столицы.

Проходы к Димитрову и Константиновке

Минобороны в первой же сводке на этой неделе объявило об освобождении поселка Маяк в Донецкой Народной Республике, расположенный к северо-востоку от Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда). По мнению главы ДНР Игоря Кимаковского, освобождение Маяка стало частью создания кольца вокруг Димитрова.

Авторы «Рыбаря» подтвердили эту версию, отметив, что наступление на город идет с северной части, параллельно войска «Центра» расширяют полосу контроля атаками на поселок Владимировка.

Фото: РИА «Новости»

Также на этом участке начали использовать планирующие авиабомбы для сноса позиций боевиков в городе Родинское. Рядом с ним проходит трасса снабжения вражеской группировки, которая находится в Красноармейске.

Основное вооружение украинские боевики получали из Павлограда, где в ночь на субботу произошла серия масштабных взрывов. Кроме того, бои развернулись на севере и юге поселка городского типа Новоэкономическое.

Подтверждением скорого окружения Димитрова стало освобождение еще одного села — Попов Яр, о котором сообщило Минобороны.

Фото: РИА «Новости»

Из этого населенного пункта бойцы «Центра» могут начать наступление на Константиновку, рядом с которой, по данным «Рыбаря», активизировались бои в районе поселка городского типа Щербиновка. «На западном фланге идут бои за Яблоновку и Александро-Калиново, освобождение которых создаст плацдарм для наступления на Константиновку с юга», — говорится в сообщении.

Конец группировки ВСУ под Дзержинском

Бойцы Южной группировки войск на этой неделе взяли под контроль поселок городского типа Петровка, расположенный между Константиновкой и Дзержинском (Торецком). Как отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, это положит конец остаткам украинских войск, которые еще пытаются вернуть себе контроль над городом.

«Мы фактически начинаем ликвидацию кармана, образовавшегося в ходе наступательной операции на Дзержинск», — заявил он.

Фото: РИА «Новости»

Авторы «Рыбаря» подтвердили, что вокруг города продолжаются бои. Они отметили, что в этом районе российские военные освободили село Белая гора и продолжили продвижение по территории к северу от железнодорожной станции Дылеевка. «Группировка нацелилась на восточную оконечность Клебан-Быковского водохранилища, выход к которой отсечет украинские формирования в Катериновке и Щербиновке», — пояснили аналитики. На помощь бойцам «Центра» пришла группировка войск «Восток», которая на этой неделе освободила села Карла Маркса (Мирное), Воскресенка и Новохатское в Донецкой Народной Республике, но самую важную работу она выполнила в Запорожской области.

Что произошло на Запорожском направлении

Группировка войск «Восток» в ходе наступления освободила село Малиновка на северо-востоке Запорожской области. Взятие под контроль этого населенного пункта открыло путь к взятию города Гуляйполе, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что это один из важнейших оборонительных и логистических узлов украинских боевиков.

Освобождение Малиновки открыло российским войскам путь не только к Гуляйполю, но и к поселку Покровское в Днепропетровской области, через который они смогут выйти для освобождения столицы области — Запорожья, заявили специалисты американского Института изучения войны.

Фото: РИА «Новости»

Аналитики «Рыбаря» отметили, что боевые действия продолжились и на западном фланге Запорожского направления в районе сел Каменки и Плавни. Также российские войска усилили наступление на поселок Степногорск, куда регулярно прилетают планирующие авиабомбы, уничтожающие опорные пункты противника, появившиеся там в последние два года. «Севернее оккупированного Запорожья, в поселке городского центра Андреевка, российские беспилотники поразили пункт временной дислокации ВСУ в санатории „Славутич“», — добавили аналитики. Министерство обороны отчиталось об освобождении еще одного села в Запорожской области. Речь идет о стоящем на берегу бывшего Каховского водохранилища Каменном, которое взяли под контроль бойцы группировки «Днепр».

Сумское направление и расширениие буферной зоны

Действующая в Сумской области группировка войск «Север» выстроила четкую линию для отражения атак противника, который не оставил попыток отбить села Кондратовка и Андреевка, написал военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц.

Фото: РИА «Новости»

Он подчеркнул, что основные события на этом участке проведения спецоперации развернулись за село Юнаковка. Расположенный в 20 километрах от Сум населенный пункт стал главным источником снабжения вражеской группировки, вторгшейся в Курскую область.

По данным Коца, «северяне», закрепились в центре села и взяли под контроль трассу, по которой шло снабжение группировки, и параллельно открыли огонь по областной столице. Минобороны в четверг, 17 июля, сообщило, что группировка «Север» взяла под контроль село Дегтярное в Харьковской области. Этот населенный пункт находится на границе с Шебекенским муниципальным округом Белгородской области. А это означает, что буферную зону ждет существенное расширение.