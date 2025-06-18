На бывшего замглавы Заксобрания Запорожской области предотвратили покушение

Взрывчатку нашел сам Пастушенко под водительским сиденьем машины дочери в городе Днепрорудном. Саперы обезвредили СВУ. Предположительно, оно состояло из 500 граммов пластида, обмотанного скотчем.

Ранее жительницу Энергодара Наталью Шульгу приговорили к 15 годам за попытку устроить диверсию. В прошлом году женщина забрала из схрона, как она думала, взрывчатку и установила ее на ЛЭП. Однако она не знала, что спецслужбы незадолго до того раскрыли этот тайник и подменили бомбу муляжом. После этого Шульгу и задержали.