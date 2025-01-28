«На боевое задание идти не страшно». Уехавший на СВО двойник Ди Каприо рассказал о службе

Ушедший на СВО двойник Ди Каприо Бурцев рассказал о похудении и боевых заданиях

Прославившийся как русский двойник американского актера Леонардо Ди Каприо уроженец Подольска Роман Бурцев уже пять месяцев находится в зоне проведения специальной военной операции. В беседе с 360.ru он рассказал, что работает фельдшером в штурмовой роте и регулярно выходит на боевые задания.

Бурцев подчеркнул, что подписать контракт с Минобороны для отправки в зону спецоперации смог только со второго раза.

«Долго решался. Был большой вес. В 2023 году медицинская комиссия не пустила. В 2024 удалось пройти», — объяснил он.

Боец признался, что в ходе выполнения боевых заданий похудел еще больше, и теперь сходство с голливудским актером стало более явным. Из-за него он получил позывной Ди Каприо.

«На боевое задание идти не страшно, просто знаю, что ожидать. В первый раз было чувство неизвестности. В последний раз на боевом задании находились месяц и три недели. Только недавно вернулись», — добавил Бурцев.