«На боевое задание идти не страшно». Уехавший на СВО двойник Ди Каприо рассказал о службе
Ушедший на СВО двойник Ди Каприо Бурцев рассказал о похудении и боевых заданиях
Прославившийся как русский двойник американского актера Леонардо Ди Каприо уроженец Подольска Роман Бурцев уже пять месяцев находится в зоне проведения специальной военной операции. В беседе с 360.ru он рассказал, что работает фельдшером в штурмовой роте и регулярно выходит на боевые задания.
Бурцев подчеркнул, что подписать контракт с Минобороны для отправки в зону спецоперации смог только со второго раза.
«Долго решался. Был большой вес. В 2023 году медицинская комиссия не пустила. В 2024 удалось пройти», — объяснил он.
Боец признался, что в ходе выполнения боевых заданий похудел еще больше, и теперь сходство с голливудским актером стало более явным. Из-за него он получил позывной Ди Каприо.
«На боевое задание идти не страшно, просто знаю, что ожидать. В первый раз было чувство неизвестности. В последний раз на боевом задании находились месяц и три недели. Только недавно вернулись», — добавил Бурцев.
По его словам, домой он вернется только в отпуск или после окончания специальной военной операции, но в Подольске оставаться не планирует. Двойник Ди Каприо признался, что после ухода с военной службы воплотит свою мечту о поездке в Таиланд.
О подписании Романом Бурцевым военного контракта и его отъезде в зону проведения специальной военной операции стало известно в октябре прошлого года. Но тогда боец отказался рассказывать где находится и чем занимается.