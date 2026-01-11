На беспилотники ВСУ поднялись олени и попали на видео

Олень попытался сбить дрон с зарядом в зоне СВО

Дикое животное атаковало боевой FPV-дрон в зоне проведения специальной военной операции. Появление оленя в кадре заснял оператор беспилотника, видео распространил телеграм-канал «Изнанка» .

Судя по кадрам, дрон выполнял боевую задачу. В коротком видео беспилотник летит невысоко над степью.

Внезапно оператор замечает молодого оленя. Дикий зверь в тот же момент делает резкий прыжок, словно пытаясь сбить аппарат. Дрон уклоняется в сторону в последний момент, взрыва не происходит.

В декабре 2025 года БПЛА ВСУ ранил льва в Запорожской области. Хищник жил в местном зоопарке, его посекло осколками.

Около года назад кот также спас своих хозяев в ДНР от украинского дрона. Животное сбило аппарат лапой — дрон беспилотник сбился с курса и врезался в столб.