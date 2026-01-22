Мытищинские казаки доставили гуманитарную помощь в ЛНР

Участие в погрузке принял депутаты Григорий Шаповалов и Евгений Коваленко. Военнослужащим отправили необходимые вещи и адресные посылки.

Депутат Евгений Коваленко, принимавший участие в погрузке, рассказал, что передал партию тепловизионных одеял и несколько комплектов маскировочных плащей «Леший».

«Зима выдалась в этом году не только снежной, но и холодной. Везем ребятам весточку и от наших „вязальных войск“ из клуба „Активное долголетие“. Теплые носки согреют бойцов и напомнят о доме». — поделился депутат Григорий Шаповалов.

Подобные гуманитарные конвои возможны благодаря усилиям многих неравнодушных мытищинцев и предпринимателей, которые помогают в формировании груза. Участники спецоперации регулярно получают поддержку из тыла в виде продуктов, боеприпасов, одежды, писем с пожеланиями и адресных посылок от близких.