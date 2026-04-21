Президент России Владимир Путин заявил, что исход специальной военной операции предрешен. На это он указал на встрече с главами муниципальных образований.

«Мы знаем, чем все это закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, реализовывать те задачи, которые перед нами стоят», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что боевые действия — это всегда чрезвычайно сложная и опасная вещь. Тем не менее он выразил уверенность, что все поставленные задачи и цели специальной военной операции будут достигнуты. Путин также отметил, что враги страны уже думают над тем, как оформить тот факт, что победа будет за Россией.

На встрече президент также рассказал о создании зоны безопасности на границе с Украиной.