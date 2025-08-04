«Мы застряли». Боррель сделал неожиданное признание об Украине

Венгрия в начале года заморозила военную помощь Украине от ЕС

Венгрия еще в начале года заблокировала 6,6 миллиарда евро, которые Евросоюз планировал выделить Украине из Европейского фонда мира. Об этом сообщил бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью EUObserver .

Он заявил, что Евросоюз не планирует отказываться от принципа, по которому все решения принимаются единогласно.

«И если Венгрия откажется продлить санкции, их нельзя будет продлить. Мы застряли», — подчеркнул Боррель.

Накануне венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что мир на Украину можно будет вернуть только после того, как Владимир Зеленский откажется от вступления в НАТО, а Россия и США заключат всеобъемлющее соглашение. Он повторил, что не собирается втягивать в конфликт свою страну.