Орбан рассказал, когда на Украине наступит мир

Орбан: мир придет, когда Украина поймет, что она не может быть в НАТО

Мир на Украину можно будет вернуть лишь тогда, когда президент Владимир Зеленский откажется от планов вступления страны в НАТО, а Россия и США заключат всеобъемлющее соглашение. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на фестивале в Эстергоме. Цитату привел ТАСС.

«Мир наступит тогда, когда американцы, европейцы, и украинцы признают тот факт, что русские никогда не допустят, чтобы НАТО была на Украине у западной границы России», — сказал он.

По словам Орбана, конфликт возник из-за желания Зеленского вступить в альянс, а также поддержки предыдущей администрации США и европейских стран.

Премьер уверен, что урегулированию конфликта на Украине может помочь встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, на которой они достигнут договоренностей по вопросам международной безопасности. Орбан также напомнил о своей позиции не втягивать Венгрию в украинский конфликт.

Ранее политик допустил выход Венгрии из Евросоюза. Он объяснил это тем, что ЕС стал политическим союзом с навязыванием своих норм.