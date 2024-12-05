Музыку ЧВК «Вагнер», которая раздавалась на украинском фронте, слышали Россия и весь мир. Командиры частной военной компании в интервью 360.ru рассказали об участии в спецоперации и о том, чем она завершится.

«Мы освобождаем свою землю, защищаем свой народ. Поэтому нам бояться нечего. А дальше победа будет», — подчеркнули они.

Через ЧВК, отметили командиры, прошло порядка 53 тысяч с небольшим человек, в том числе бывшие заключенные.

«Ребята, шесть человек, которые к нам прибыли из колонии, взяли только ножи. <…> Заползли и просто вырезали всех укропов ножами», — привели командиры пример того, как работали бойцы ЧВК.

Собеседники 360.ru также вспомнили о гибели основателя ЧВК Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области и заметили, что «Вагнер» — это все, и командиры, и люди в их подчинении.

«„Вагнер“ — это мы. „Вагнер“ — сила нашей страны», — сказали они.

Полная версия интервью с командирами ЧВК выйдет на телеканале 360.ru и в наших соцсетях 9 декабря в 10:00.