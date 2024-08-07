Смерть военного корреспондента Евгения Поддубного стала большим ударом для россиян. Многие коллеги и знакомые журналиста уже успели высказаться в соцсетях и выразить глубокие соболезнования.

Музыкант Аким Апачев заявил в Telegram-канале, что Поддубный был военкором с большой буквы.

«Коллеги за ним не поспевали ни в Сирии, ни в Донбассе. Он был лучшим из нас!» — написал артист.

Автор Telegram-канала «Белорусский силовик» тоже высказался в связи с утратой. Он признался, что познакомился с журналистом после начала специальной военной операции. Российский военкор был профессионалом, воином и патриотом.

«Погиб при исполнении своего долга, как мужчина, как воин. Вечная память. Быть воином — жить вечно», — написал автор канала.

Похожее мнение выразил военкор Александр Сладков в Telegram-канале. Он написал, что «погиб наш брат». По его словам, Поддубный умер, как «положено мужчине».

Про гибель военкора написала и журналистка Екатерина Винокурова. Она вспомнила, как Поддубный кормил бездомных вместе с волонтерами фонда «Доктор Лиза» на вокзалах. По ее словам, у корреспондента был жесткий график, однако он все равно находил время для добрых дел.

«Поддубный жил, как верил. Он поддерживал спецоперацию не ради наград или карьеры — у него все это уже было, и не ради того, чтобы выслужиться перед начальством», — сказала Винокурова.

О смерти Поддубного стало известно вечером 7 августа. Журналист погиб от попадания FPV-дрона ВСУ.