Ситуация на Запорожском фронте остается стабильно напряженной, но российские войска продолжают движение вперед, не теряя заряда на победу. Сорвать его не могут даже постоянные обстрелы украинских боевиков, рассказал ведущей 360.ru Регине Ореховой заместитель командира батальона добровольческого отряда «БАРС-3 „Родина“» с позывным Халкан.

Он пояснил, что в зоне проведения спецоперации находится с 2022 года и сегодня внимательно следит за политическими событиями, которые касаются боевых действий.

«Хочу от себя добавить по поводу заявлений Трампа. Честно, нет доверия этим американским и западным партнерам, потому что каждый день не по разу нас обкладывают снарядами натовского производства», — заявил Халкан.

Боец добавил, что ему известно о планах переговоров для урегулирования конфликта. Он признался, что сам бы хотел увидеть мирное небо над головой.

«Но для нас это не повод, чтобы остановиться и пойти назад. Ни в коем случае. На всем протяжении линии Запорожского фронта идет движение. Мы заряжены только на победу. Несмотря ни на что», — подчеркнул Халкан.

Боец добавил, что достичь мира можно, если выполнить все задачи, которые поставил Верховный главнокомандующий.

В конце прошлой недели российские военные, задействованные на Времевском направлении Запорожского фронта, освободили село Новоочеретоватое, а после продвинулись на север и северо-запад. Как сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, благодаря серии контратак российские бойцы расширили плацдарм вокруг освобожденного села и усилили продвижение.