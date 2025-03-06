«Мы все равно вас поубиваем». Солдаты ВСУ угрожали расстрелом мирным жителям Курахова

Украинские боевики угрожали расстрелом мирным жителям Курахова в ДНР и их семьям. Об этом РИА «Новости» рассказал беженец из города.

«Мы же никогда для них своими не были. Вот смотрите, как они объясняют: „Вы хорошие люди, да! И все. Мы все равно вас поубиваем и ваши семьи!“», — рассказал житель Курахова.

По словам мужчины, один из боевиков признался, что готов убить и своего брата, потому что тот остался в Донецке.

Освобождение Курахова продолжалось с 13 сентября 2024 года до 6 января 2025 года.

В конце февраля жительница Курахова Наталья рассказала, как украинские боевики пытались убить ее и ее соседку. Солдаты ВСУ расстреляли женщин, когда рядом с ними не было никого. Наталье удалось убежать, а ее соседку ранили в ногу.