РПЦ рассказала о попытках установить пасхальное перемирие на Украине | 360°

Мир 27 апреля 2024, 16:06 РПЦ рассказала о попытках установить пасхальное перемирие на Украине РПЦ перестала пытаться установить пасхальное перемирие на Украине РИА «Новости»

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Русская православная церковь перестала пытаться установить перемирие на Украине, в том числе на время Пасхи. Об этом заявил заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Его процитировал ТАСС.

Он напомнил, что РПЦ уже призывала установить рождественское перемирие в начале прошлого года. Тогда патриарх просил прекратить огонь на время рождественских богослужений. Но такая просьба не вызвала понимания со стороны украинских властей.

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«С тех пор подобных попыток мы не предпринимали в силу их бессмысленности. Потому что мирные инициативы такого рода имеют смысл только тогда, когда встречаются с пониманием с противоположной стороны», — подчеркнул Кипшидзе.

Он добавил, что при отсутствии понимания выдвижение просьб неактуально.

Сама Украинская православная церковь подвергается гонениям в республике. В прошлом году Верховная рада в первом чтении приняла законопроект о запрете УПЦ. Американский журналист Такер Карлсон призвал представителей США остановить гонения на каноническую православную церковь со стороны режима президента Владимира Зеленского.