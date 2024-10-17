«Мы в отчаянии». Жены участников СВО из Краснодара заявили, что их дома могут снести

Жены участников СВО и другие жители Краснодара пожаловались на угрозу сноса их домов, расположенных на землях для индивидуального жилищного строительства. У многих объекты недвижимости находятся в ипотеке. О случившемся стало известно 360.ru.

С 19 по 25 октября в Краснодаре пройдут слушания по утверждению нового генерального плана города и края, согласно которому гектары земель перейдут в собственность местной администрации. Однако эти земли имеют статус ИСЖ.

«Пишут вами жены участников СВО, а так же граждане, оказавшиеся в подобной страшной ситуации. В то время, когда наши мужья защищают рубежи нашей Родины, участвуют или участвовали в специальной военной операции в это нелегкое для всей страны время, получилось так, что наши мужья не в состоянии защитить собственные семьи», — возмутились горожанки.

Земли перевели в зеленую зону, сообщил один из жителей.

«Наши дома под снос. У нас дети, ипотеки, куда идти жить? Мы в отчаянии!» — сказал он.

Еще один краснодарец рассказал, что его дом и участок по новому плану попали в рекреационную зону.

«Дом куплен в семейную ипотеку весной этого года. Все документы о том, что земля ИЖС, и здание соответствует нормам, имеются. Подключено электричество, проведен газ в дом. И тут эти новости о рекреационной зоне. Боимся, что придут к нам, скажут сносить дом, а самим с вещами на выход. Это единственное жилье, прописаны дети, ипотека до конца жизни», — отметил горожанин.

Во многих домах живут люди, в некоторых зданиях еще идет ремонт. Жителям дали неделю, начиная с 19 октября, чтобы направить возражения и предложения по генплану. Горожане выразили надежду, что администрация изменит свое решение. 360.ru направил официальный запрос властям, но ответ пока не получил.

Ранее в Ленинградской области призвали снести более тысячи домов, так как они находятся в охранной зоне водопровода Петергофа.