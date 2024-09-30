В Ленобласти снесут более тысячи домов из-за фонтанов Петергофа

В Ленинградской области призвали снести более тысячи домов, потому что они находятся в охранной зоне водопровода Петергофа. Об этом сообщил сайт 47news .

Журналисты объяснили, что на территории водоохраной зоны в Оржицом и Низинском поселениях Ломоносовского района расположены 1200 домов. После указа Министерства культуры РФ от 2016 года на этом месте нельзя возводить новые капитальные строения.

Владельцам домов отправили уведомления о признании построек самовольными, поэтому потребовали снести дома. За неисполнение грозит ежедневный штраф до 10 тысяч рублей.

Среди получивших такие уведомления оказались люди, которые купили уже готовые дома, а также самостоятельно их построившие на приобретенных участках. Все здания ранее зарегистрировали в ЕГРН по дачной амнистии.

Ранее правительство Москвы одобрило снос деревянных построек прошлого века в поселке Узкое рядом с объектом культурного наследия «Усадьба Узкое», чтобы на этой территории построили гостиницу посольства Белоруссии. Местные жители выступили против этой идеи и пожаловались в прокуратуру.