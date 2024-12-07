«Мы уже задыхаемся». ВСУ захотели передышки в боях с Россией

Украинские солдаты больше не в силах противостоять натиску Вооруженных сил России. Им срочно нужна передышка, заявила в эфире YouTube-канала «Апостроф TV» глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская.

Она сравнила бои с боксерским рингом, на котором ВСУ уже находятся где-то в 11-м раунде, в то время как российские бойцы еще только в четвертом.

«Мы уже висим на канатах, мы уже задыхаемся, у нас капа вылетает, нам уже нужна передышка», — пожаловалась Берлинская.

По ее словам, войска России только набирают обороты, а их ресурсы несоизмеримо превосходят те, что есть у ВСУ. Также глава центра поддержки признала, что ВС РФ извлекли уроки из своих ошибок, переорганизовавшись и переориентировавшись.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский призвал арестовать президента Украины Владимира Зеленского после заключения мира с Россией.