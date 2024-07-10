«Мы сожалеем». ЕС пообещал продолжить поставки оружия Украине, несмотря на гибель людей

Евросоюз сожалеет, что на Украине гибнут люди, но считает необходимым поставлять оружие для продолжения конфликта. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель, его процитировало РИА «Новости» .

«Мы, безусловно, сожалеем, что люди гибнут, но украинские солдаты сражаются и погибают, потому что они защищают свою страну», — заявил он.

По его словам, поддерживая Украину, Евросоюз защищает собственную безопасность и это единственный путь, чтобы достичь мира. При этом мир, как заявил Боррель, должен быть при условии суверенитета Украины и гарантий безопасности. Он призвал европейцев к единству.

Ранее во Франции рассказали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «задохнулась от ярости» из-за приезда премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву и его переговоров с Россией.