Стремление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана урегулировать украинский конфликт вызвало негодование у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом заявил французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х .

Он напомнил, что Орбан провел переговоры в России, Украине и Китае. По его словам, своими действиями венгерский премьер «продолжает троллить ЕС».

«Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен задыхаются от ярости, потому что Орбан <…> несет послание диалога и мира, противоположное воинственной истерии Евросоюза», — отметил Филиппо.

Политик назвал показательной реакцию председателя ЕК на попытки Орбана урегулировать ситуацию дипломатическим путем и призвал Францию выйти из Евросоюза. Он также сравнил объединение с «военной машиной», выполняющей работу для глубинного государства.

Ранее Орбан обратился к лидерам ЕС с просьбой взять на себя инициативу по урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что шансов на перемирие стало больше.