«Мы показали силу»: отряд ВС России остановил наступление военных ВСУ по кладбищу

Отряд российских военных остановил продвижение трех тысяч украинских боевиков, которые зашли через кладбище. Об этом РИА «Новости» рассказал ветеран спецоперации Александр Алейкин с позывным Дикий.

Ночью его подразделение услышало шорох. Диверсионно-разведывательная группа противника наступала с Харьковского направления.

«Мы сразу же ставим два-три пулемета, пять АГС-17 и начинаем поливать, просто закошмарили всех украинских боевиков. Не знаю, сколько положили, мы туда не пошли», — сказал Алейкин.

Численность отряда ветерана была значительно меньше, чем у наступающих.

«Если бы они знали, сколько нас было, то просто вырезали бы нас в течение пары часов. Но мы показали силу и что нас много», — подытожил ветеран.

