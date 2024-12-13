«Мы не ведем войну». Борзенко назвал главные цели ВС России на Украине

Журналист Борзенко: массированный удар по Украине нужно было нанести еще раньше

Россия должна была нанести массированный удар по Украине гораздо раньше, заявил 360.ru военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко. Он напомнил, что армия ведет не войну, а спецоперацию и могла уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины еще два года назад.

«Массированный удар должен был быть, по идее, нанесен гораздо раньше, потому что мы ведем специальную военную операцию, мы не ведем войну. Если бы мы вели войну, то в 2022 году наносили бы удары и вывели бы из строя всю энергетическую инфраструктуру Украины», — подчеркнул эксперт.

ВС России не выводят из строя энергетику городов на 100%, в основном бойцы атакуют предприятия, выпускающие вооружения.

«Потому что мы понимаем, что, если обесточили полностью Киев на две-три недели, какие бы проблемы начались из-за этого. Нет электричества, значит, не работают лифты, старики не могут спуститься или подняться на верхние этажи. Вода в многоэтажках качается насосами при помощи электричества. Это значит, дома лишатся воды, потом начнутся проблемы насосами, которые качают канализацию», — объяснил журналист.

По его словам, Киев расположен на холмистой местности, поэтому там сразу начнутся проблемы с канализационными выходами.