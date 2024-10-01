«Мы и так натерпелись». Лукашенко прокомментировал украинский фейк о ЧАЭС
Лукашенко: у Белоруссии нет планов захвата Чернобыльской АЭС
Белоруссия и Россия не собираются захватывать Чернобыльскую атомную электростанцию. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко, чьи слова привело «радио Sputnik». Президент добавил, что не понимает, зачем Украина распространяет фейки на эту тему.
В последнее время украинские «товарищи» и «друзья» в СМИ уделяют много места и времени Чернобыльской АЭС, заявил Лукашенко.
«Зачем Лукашенко Чернобыльская станция? Мы и так натерпелись от того, что произошло после взрыва этой станции, которую мы не строили и не обслуживали, а основная беда легла на четверть нашей территории», — напомнил глава государства.
Он назвал украинские фейки полной глупостью.
Поведение Украины в отношении атомных станций стало угрозой для всего мира, заявил ранее глава Росатома Алексей Лихачев. Он напомнил о попытках ВСУ атаковать Запорожскую АЭС.