«Мы и так натерпелись». Лукашенко прокомментировал украинский фейк о ЧАЭС

Белоруссия и Россия не собираются захватывать Чернобыльскую атомную электростанцию. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко, чьи слова привело « радио Sputnik ». Президент добавил, что не понимает, зачем Украина распространяет фейки на эту тему.

В последнее время украинские «товарищи» и «друзья» в СМИ уделяют много места и времени Чернобыльской АЭС, заявил Лукашенко.

«Зачем Лукашенко Чернобыльская станция? Мы и так натерпелись от того, что произошло после взрыва этой станции, которую мы не строили и не обслуживали, а основная беда легла на четверть нашей территории», — напомнил глава государства.

Он назвал украинские фейки полной глупостью.

Поведение Украины в отношении атомных станций стало угрозой для всего мира, заявил ранее глава Росатома Алексей Лихачев. Он напомнил о попытках ВСУ атаковать Запорожскую АЭС.