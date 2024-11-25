«Мы должны избегать эскалации». Италия отказалась отправлять своих солдат на Украину

Глава МИД Таяни: Италия не будет посылать солдат на Украину

Италия не собирается направлять своих военных в зону украинского конфликта. Об этом на встрече глав МИД «Большой семерки» заявил глава МИД страны Антонио Таяни, его слова привело РИА «Новости» .

Таяни заявил, что Италия помогает Украине как политически и финансово, так и в военном плане, отправляя оружие. Но вопреки слухам, республика не собирается отправлять воевать на Украину своих солдат.

«Мы не отправим ни одного солдата на Украину. <…> Мы должны избегать эскалации», — подчеркнул глава МИД в своем выступлении.

Ранее стало известно, что главы Британии и Франции начали задумываться об отправке своих ЧВК на Украину. Возобновление переговоров об отправке военных в распоряжение ВСУ связали с победой Дональда Трампа на выборах в США.