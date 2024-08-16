«Действовали вслепую». Боец ВСУ пожаловался на провал наступления в Белгородской области

WP: при вторжении в Белгородскую область погибли и были ранены многие бойцы ВСУ

Нападение ВСУ на Белгородскую область привело к гибели многих украинских военных, а практически все выжившие были ранены в результате интенсивных боев. Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на слова трех украинских военных.

Бои в Белгородской области оказались более ожесточенными, чем в Курской, как рассказали бойцы ВСУ. Там украинские военные столкнулись с хорошо подготовленной обороной — район был укреплен противотанковыми заграждениями и сильно заминирован. Кроме того, подразделения ВСУ сразу подверглись интенсивному обстрелу артиллерией и дронами, а также авиаударам.

«Вся наша группа была ранена в день нашего прибытия», — рассказал боец ВСУ с позывным Хакер. По его словам, он испугался, что его убьют в России.

Он добавил, что ВСУ в этом районе действовали вслепую. Многие бойцы были контужены или тяжело ранены, другие убиты, но последних пришлось оставить. Выжившие солдаты укрывались в российских окопах несколько дней, дожидаясь эвакуации.

Как рассказал командир ВСУ Сергей, один из эвакуированных, российские военные обстреливали их из всего.

Издание отметило, что на этом фоне власти Украины и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский радостно отчитались об успехах в российском пограничье.

Ранее в Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера, чтобы помочь региональным властям ликвидировать последствия нападения ВСУ.