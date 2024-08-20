МВД рекомендовало жителям приграничных регионов не использовать сайты знакомств

МВД выпустило памятку об информационной безопасности для жителей Белгородской, Курской и Брянской областей, а также силовиков, выполняющих задачи в этих регионах. Подробно об этом сообщил «Интерфакс» .

В частности, жителям регионов не рекомендовали пользоваться камерами наблюдения без острой необходимости и сменить пароли от них на более надежные, поскольку ВСУ подключаются к ним и просматривают все, что могут, включая стратегические трассы.

Владельцам видеорегистраторов настоятельно рекомендовали не вести стримы с трасс и не выкладывать видео в Сеть даже после поездки.

«Поверьте, глаз противника хватает даже на ваши стримы с жалкими 50-100 зрителями. У вас порой попадают крайне „интересные“ вещи в кадр, не нужно этого делать», — добавили в полиции.

Силовикам и сотрудникам энергоотрасли посоветовали убрать все фотографии, демонстрирующие принадлежность к тому или иному ведомству, отключить геометки и проверить номера телефонов через специальные ресурсы, как они записаны у третьих лиц. Кроме того, их призвали перестать общаться с девушками через сайты знакомств.

«Каждый пятый „женский“ профиль, указывающий в анкете ваши регионы — это [украинцы], которые под легендой будут с вами общаться и „втемную“ тянуть информацию!» — сообщили представители МВД.

Кроме того, представителям силовых структур рекомендовали не переходить по ссылкам без предварительной их проверки, не обсуждать служебные вопросы в WhatsApp и по возможности не использовать телефоны, в которых много информации, если есть риск, что их может захватить противник.

В Белгородской, Курской и Брянской областях с 10 августа действует режим контртеррористической операции.