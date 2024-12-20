Краснодарец продавал сим-карты россиян украинским мошенникам

В Краснодаре задержали 20-летнего местного жителя, который скупал взломанные аккаунты «Госуслуг». Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

«По предварительным данным, молодой человек приобретал у третьих лиц взломанные аккаунты россиян, зарегистрированные на Едином портале государственных и муниципальных услуг. С их помощью активировал сим-карты операторов связи и вносил в биллинговую систему недостоверные данные об абонентах», — уточнила она.

После этого злоумышленник передавал организаторам кол-центров в России и на Украине право доступа к номерам граждан. Платили киберпреступнику в криптовалюте.

Подозреваемого задержали полицейские и сотрудники Росгвардии. В Гулькевичском районе и Тихорецке провели обыски, в рамках которых нашли и изъяли 162 банковские и сим-карты, 55 смартфонов, а также электронные носители информации и прочие предметы, которые являются доказательствами совершенного преступления. Общая сумма ущерба, которую нанес краснодарец, превысила 23 миллиона рублей.

Молодому человеку предъявили обвинение. Сейчас он находится под стражей.

Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии в четверг порекомендовал гражданам не вступать в диалог с мошенниками.