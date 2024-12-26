«Музыка будет вечной». «Легион Вагнера» в Истре назвали «продолжением концерта» ЧВК

ЧВК «Вагнер» — это вторая семья, друзья и товарищи, рассказал в эксклюзивном интервью 360.ru командир Безрук. По его словам, «музыка оркестра» будет вечной.

Безрук посетил пункт временной дислокации, где собрались ребята, которые решили записаться в «Легион Вагнера» в Истре.

«Я увидел в этих ребятах блеск в глазах [от того], что они именно в легион „Вагнер“ вступают для выполнения задач боевых. И [вступают] реально с желанием носить это гордое имя — „Вагнер“, продолжать носить его дальше», — рассказал командир.

Молодые бойцы, которые работали в ЧВК, снова собираются для выполнения боевых задач как на специальной операции, так и на Африканском континенте.

«Меня затронуло то, что я как будто и не уходил из компании. Как будто я вернулся просто в свое подразделение, и люди смотрят с такими глазами, с надеждой. Мы как-то зашли вдохновить их, или я не знаю… Хотя у меня даже на сегодняшний день желание такое появилось, чтобы оказаться с ними сейчас рядом. <…> Музыка будет вечной, пока это будет в памяти всех людей, которые об этом помнят», — подчеркнул Безрук.

Командир Чепца напомнил, что в Истре собрались легендарные бойцы ЧВК: Ратибор, Кэп, Русич, Марс, Радимир и другие.

«Я очень рад, что вот так судьба нас опять по-новому свела в этом месте. И я думаю, что наша музыка оркестра еще будет звучать долго», — добавил военный.

Он посоветовал вступать в «Легион Вагнер», где сохранились традиции и кодекс ЧВК.

«Я считаю, что „Легион Вагнер“ — это сейчас второй шанс. Второй шанс, или это новая серия. Это новая серия, это продолжение концерта. Есть люди, которые любят определенную музыку. Вот мы любим музыку свою. Поэтому с классики переходить на рок, я думаю, что это не наш вариант», — заключил Чепца.

Успех «Легиона Вагнера» в Истре ранее объяснил создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук. По его словам, именные подразделения получили особую репутацию, что привлекает добровольцев.