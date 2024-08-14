Мужчина тяжело пострадал при налете украинских дронов на Шебекино

Гладков: при атаке украинских дронов на Шебекино пострадал один человек

Украинские боевики утром 14 августа атаковали город Шебекино с помощью дронов, в результате ранение получил один человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на территории сельскохозяйственного предприятия, пострадал водитель. С ранением левого коленного сустава и минно-взрывной травмой его отвезли в городскую больницу № 2 в Белгороде. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал он.

Гладков уточнил, что осколки также повредили еще один грузовой автомобиль. Информация о последствиях уточняется, на месте работают оперативные службы.

Утром в среду Минобороны сообщило, что в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 117 украинских дронов и четыре ракеты «Точка-У» в небе над несколькими регионами России.