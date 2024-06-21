Мужчина пострадал при повторной атаке ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины повторно атаковали село Муром Шебекинского городского округа. В результате пострадал местный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Есть пострадавший — мужчину с ранением грудной клетки и осколочным ранением шеи», — написал он.

В настоящее время скорая помощь доставляет жителя Мурома в областную клиническую больницу. Гладков также отметил, что после обстрела в частном жилом доме выбило окна. Также повреждения получила линия электропередачи.

Ранее украинские боевики нанесли удар по городу Грайворон, ранения получили два человека. Повреждения выявили в шести частных домах. Также осколками посекло четыре легковых автомобиля и одну «Газель».