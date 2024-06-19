Два человека пострадали при ударе ВСУ по Грайворону

При ударе Вооруженных сил Украины по городу Грайворон ранения получили два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела ранены двое: у одного мужчины осколочные ранения ног, спины и грудной клетки, у второго — осколочные ранения рук и спины», — написал он.

Сейчас пострадавшим оказывают помощь в Грайворонской больнице. Одного из них отправят для дальнейшего лечения в Белгород.

Гладков отметил, что в городе Грайворон повреждения выявили в шести частных домах. Также осколками посекло четыре легковых автомобиля и одну пассажирскую «Газель».

В селе Безымено после взрыва сгорел частый дом, еще один беспилотник атаковал административное здание, добавил губернатор.

По данным Минобороны, российские военные около 19:00 по московскому времени уничтожили над территорией Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат.

Ранее украинские боевики совершили обстрел Шебекина. Гладков сообщал о двух пострадавших.