Мужчина пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

Российские военные сбили над Прохоровским районом несколько воздушных целей. В результате атаки ВСУ ранения получил один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавшему с осколочным ранением ноги бригада СМП оказали медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно», — написал он.

Глава региона рассказал, что в одном частном доме осколками посекло окна, фасад и забор. Также повреждения получил автомобиль.

В поселке Прохоровка зафиксировали повреждения на линии электропередач. Несколько улиц временно остались без уличного освещения. В селе Михайловка в одном из домов повредился газопровод.

Ранее стало известно, что украинские боевики пытались атаковать дроном дом в селе Муром, который осматривал губернатор Вячеслав Гладков.